日本信号が後場に急伸し、昨年来高値を更新した。この日、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の最終利益予想を上方修正した。今期の最終利益予想は従来の見通しから２０億円増額して９５億円（前期比１１．７％増）に引き上げている。減益予想から一転して前期に続き過去最高益を更新する見通し。更に、配当予想も増額修正しており、買いを誘引する形となった。 政策保有株式の縮