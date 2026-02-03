豊田合成 [東証Ｐ] が2月3日後場(13:25)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比36.0％増の438億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の430億円→530億円(前期は363億円)に23.3％上方修正し、増益率が18.4％増→45.9％増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月