野球日本代表侍ジャパンが3日、サポートメンバーを発表しました。サポートメンバーは22日、23日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」（対 ソフトバンク）、27日、28日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」（対 中日）などに、侍ジャパンのユニホームを着用して出場します。選出されたのは計14人。今季2年目を迎える2024年ドラフト組からは、ロッテの西川史礁選手、中日の金丸夢斗投手、広島の佐々木泰選手・佐藤柳