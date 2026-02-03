最高値を更新した日経平均株価の終値を示す株価モニター＝3日午後、東京都中央区3日の東京株式市場は日経平均株価（225種）が大幅反発した。終値は前日比2065円48銭高の5万4720円66銭で、1月14日以来約3週間ぶりに最高値を更新した。外国為替相場で円安ドル高が進行し、業績改善が期待される輸出関連銘柄を中心に買い注文が広がった。決算が好調な企業も物色され、ほぼ全面高の展開となった。上げ幅は過去5番目の大きさだった