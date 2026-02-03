日本サッカー協会が公式発表日本サッカー協会（JFA）は2月3日、2月に開催される「NEXT GENERATION MATCH 2026」および「第40回 デンソーカップチャレンジサッカー 刈谷大会」に臨む日本高校サッカー選抜メンバーを発表した。チームは2月11日にニッパツ三ツ沢球技場でU-18 Jリーグ選抜と対戦。その後、2月23日から3月1日にかけて、大学生チームが中心となるデンソーカップチャレンジサッカーに参戦する。同大会では関東選抜B、