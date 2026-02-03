Googleマップは、最新アップデートにより、徒歩や自転車でのナビゲーション中でもGeminiと音声チャットが可能になりました。 ↑Geminiと運動をもっと楽しく。 これは2025年11月に導入された運転モードでの対話型ナビゲーションを拡張したものです。 この機能により、Googleマップを使用中でもハンズフリーでGeminiに質問できるようになりました。たとえば、歩行中に「この近所についてもっと教えて」や「ルート沿いにトイ