音楽は時間と消えていく。触れることも留めることもできない。ただ「いま」に存在するだけなので、我々は脳の記憶によって音楽を享受してきた。そんな音楽をなんとか保存できないかと楽譜を生み出し、追って波形としてレコードする技術も手に入れた。でも数百年を経た今もなお、音楽を保持する方法はこの2種類しかない。近い将来音楽は、衣服や食事のようにフィジカルやメンタルを整えるツールになるとは思う。人の行動や生体情報