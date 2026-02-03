遊びごころいっぱいのかわいい雑貨やグッズを展開する「アイアップ」から、「ベイマックスぬいコロンキーホルダー」が登場！忍者や相撲などの日本モチーフのコスチュームがかわいい、「ベイマックス」のコロンッと倒れても起き上がるぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」のキーホルダーです☆ アイアップ／ディズニー「ベイマックス」ぬいコロンキーホルダー  価格：各1,760円（税込）予約：アイアップ公式