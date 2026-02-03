ファームリーグ東地区のオイシックスは３日、小林珠維（じゅい）投手（２４）の退団を発表した。小林は韓国のファームリーグに今年から参加する蔚山（ウルサン）ホエールズへの入団が決まっている。小林は東海大札幌高から２０１９年ドラフト４位でソフトバンクに入団。プロ入り時は内野手だったが、１軍出場がないまま２２年オフに育成選手に。翌２３年からは投手と野手の二刀流に挑戦も、支配下復帰はかなわず２４年オフに戦