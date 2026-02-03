節分の３日、千葉県成田市の成田山新勝寺で恒例の豆まきが行われた。大相撲の豊昇龍関（２６）、大の里関（２５）の両横綱や、ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主人公の小一郎（豊臣秀長）役を演じる仲野太賀さん（３２）らが「国土安穏」などを願って豪快に豆をまいた。新勝寺の節分会（せつぶんえ）では、本尊の不動明王の前では鬼さえも心を入れ替えるという考えから「福は内」とだけ唱える。大豆約８６０キロと同県産の落