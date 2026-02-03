沖縄県の米軍嘉手納基地で実施したパラシュート降下訓練で着地する米兵＝3日午後1時米軍は3日、嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）でパラシュート降下訓練を実施した。訓練場所として日米が合意している伊江島補助飛行場（同県伊江村）の運用が昨年12月に再開されて以降、嘉手納で行われたのは初めて。例外的とされる嘉手納での訓練実施を巡り、県は中止を要請していた。米軍は伊江島の滑走路の劣化を理由に2023年12月以降、嘉