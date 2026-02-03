【ワシントン＝淵上隆悠】米ニュースサイト・アクシオスは２日、複数の関係者の話として、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使とイランのアッバス・アラグチ外相が、６日にトルコ・イスタンブールで会談する方向で調整していると報じた。イランの核開発を巡る協議が進展し、緊張緩和につながるか注目される。実現すれば、米軍が昨年６月にイランの地下核施設を攻撃して以降、対面の会談は初めてになるとみられる。両国