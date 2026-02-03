オーバーツーリズムが問題になっているイタリア・ローマの観光名所「トレビの泉」で、入場料の徴収が始まった。入場料の徴収は2日から始まり、観光客は2ユーロ、約370円を支払うと石段を降りて噴水の縁まで立ち入ることができる。ローマ市民や6歳未満の子供、障害者などは免除される。「トレビの泉」は後ろ向きにコインを投げ入れると再びローマを訪れることが出来るとの言い伝えで知られ、毎年多くの観光客が訪れ、オーバーツーリ