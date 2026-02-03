右脚の肉離れで別メニュー調整が続く阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）が、具志川キャンプ3日目のこの日、室内練習場と屋外で精力的な動きを見せた。室内でのティー打撃、トス打撃では、患部を気にすることなくスイングを披露。その後、屋外へ移動して行われたノックでは、50球に対して軽快な足運びを見せた。イレギュラーした球にも素早く反応するなど、回復の順調さを印象づけた。練習中、隣でランニングを