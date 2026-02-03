阪神宜野座キャンプは3日、臨時コーチとして訪れたOBの糸井嘉男SA（スペシャルアンバサダー、44）がさっそく“愛弟子”の佐藤輝明外野手（26）を直接指導した。朝の球場入りの際には大縄を右肩に巻き付け、笑顔で車を降りたが、持参したバットはピンク色の水が入った“水バット”。重力や遠心力を確認しながらスイングできるのが利点とされており、佐藤はヘッドの走りを確認しながらスイングをくり返した。糸井SAは昨年のキ