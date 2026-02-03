藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）は3日午前9時、東京都立川市の「オーベルジュときと」で第3局1日目が始まった。ここまで1勝1敗で迎え、先手は永瀬。戦型は雁木（がんぎ）模様の乱戦へ進んだ。初手で飛先の歩を突いた永瀬に対し、藤井は2手目△3四歩と角道を開けた。2手目は長く飛先の歩を突く△8四歩だったが、前