【女子旅プレス＝2026/02/03】佐賀県・吉野ヶ里歴史公園内に、スノーピークが手掛ける体験型複合施設「スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里」が、2026年3月18日（水）に開業。弥生時代の建造物をモチーフにした宿泊施設や九州最大級のキャンプ場を備え、歴史と自然が融合した唯一無二の野遊び体験を提供する。【写真】佐賀にキャンプ場・サウナ・カフェの公園施設「OND PARK」誕生◆「スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里」とは「スノ