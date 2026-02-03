【モデルプレス＝2026/02/03】TBSの宇賀神メグアナウンサーが2月1日、自身のInstagramを更新。巫女装束の姿を披露し、話題となっている。【写真】30歳TBS美人アナ「ご利益ありそう」節分祭での可愛すぎる巫女姿◆宇賀神メグアナ、巫女姿披露宇賀神アナは「今年も上野東照宮の節分祭 黒福豆まきに参加させていただきました」とつづり、写真を投稿。「やはり巫女装束を着ますと身が引き締まり、神聖な気持ちになります」と、記し、笑