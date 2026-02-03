共産党の小池晃書記局長が2026年2月3日にXで、高市早苗首相が1日に「日曜討論」（NHK）の党首討論を欠席したことに対する抗議文を自民党本部に送ったと報告した。公開した文書は共産党と社民党の連名で、討論の機会を「速やかに設けることを強く求める」としている。「各党党首と正面から議論する責任がある」1日の「日曜討論」では番組冒頭、高市首相側から「昨日の遊説中に腕を痛めて治療に当たっている」と当日朝に連絡があった