世界的ブームを巻き起こした『APT.』の歌手ブルーノ・マーズとガールズグループBLACKPINKのロゼが再会した。2月3日、ブルーノ・マーズは自身のインスタグラムを更新。【写真】BLACKPINKの公演にブルーノ・マーズが登場キャプションには、「ショーの後にピザを食べるなら、俺とイケてるロージー（ロゼのあだ名）に任せて！『グラミー賞』の皆さん、我々に楽しむ機会をくれてありがとう。皆おめでとう！」という文章を綴り、1枚の写