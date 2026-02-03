男性の前で「料理好き」をアピールする女性は少なくありません。しかし男性は「自称・料理好き」と「本当に料理がうまそうな女性」を、ひそかに見分けているようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「『この子、料理上手かも！』と期待させる『女の子の得意料理』」をご紹介します。【１】「手作りのホワイトソース」に心ときめく「グラタン」「ホワイトソースから作るなんてシェフみたい」（２