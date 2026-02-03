【雪ミク Yukiiro Pop Ver.】 受注期間：2月3日～3月25日 2027年3月 発売予定 価格：33,000円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「雪ミク Yukiiro Pop Ver.」を2027年3月に発売する。受注期間は3月25日まで。価格は33,000円。 本製品は、「雪ミク スカイタウン」のオープン10周年を記念して、イラストレーターのiXima氏によ