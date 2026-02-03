ＮＨＫ帯広放送局が開局９０周年を記念して３月１０日、帯広畜産大学でラジオ番組「らじらー！サンデー」の公開収録を行う。次に何が起きるか分からない、ジェットコースターのように楽しい人気番組。ふだんは東京・渋谷のスタジオで、無観客で生放送を行っており、公開収録は２０２３年６月以来、２年９か月ぶりとなる。ＭＣは藤森慎吾（オリエンタルラジオ）、川崎桜（乃木坂４６）。さらにゲストＭＣとしてオズワルド（伊藤