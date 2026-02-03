オリックス・九里亜蓮投手（３４）が３日、宮崎キャンプでブルペン入りし、２１０球の熱投を見せた。キャンプ初日の１日にいきなり３５０球を投げ込んだが、中１日で再びブルペンへ。すべて直球で、腕を振り続けた。「完投、完封した時の疲れはピッチング（練習）では２００、３００球を投げないと来ない。体がしんどい時もしっかりパフォーマンスが出せるように」という意図を持って練習に取り組んでいる。キャンプ３日目で