パリの冬の風物詩といえば、世界最大級のクラシックカー見本市「レトロモビル」である。世界中から愛好家が集い、熱気と喧騒に包まれるその祭典は、たしかに素晴らしいエネルギーに満ちている。 しかし、Artcurial Motorcars（アールキュリエル・モーターカーズ）を率いるマネージング・ディレクター、マチュー・ラムール（Matthieu Lamoure）は、2026年の幕開けにあたり、あえてその「中心」から距離を置くという決断を下した。【