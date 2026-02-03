プロボクシングの元世界４階級制覇王者で現ＷＢＣ世界スーパーフライ級１位、ＷＢＡ同級２位のローマン・ゴンサレス（３８）＝ニカラグア、帝拳＝が左肩の手術を受け、無事に成功した。３日、帝拳ジムが公式サイトで発表した。同ジムによると、昨年９月に行われたヘクター・ロブレス（メキシコ）戦（ゴンサレスが２―０の判定勝ち）の試合中に古傷の左肩の痛みが激化。日常生活にも影響を及ぼしていたとし、１月中旬に手術を決