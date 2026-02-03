１月２５日、広西チワン族自治区博物館「吉金万里−中国西南地区青銅文明特別展」に展示された３Ｄプリンターで再現した青銅器。（南寧＝新華社記者／朱麗莉）【新華社南寧2月3日】中国の広西チワン族自治区博物館（南寧市）で「吉金万里−中国西南地区青銅文明特別展」が人気を集めている。四川、重慶、雲南、貴州、広西など中国西南地区の博物館・文化機関が所蔵する文化財207点（組）を展示しており、開幕から1カ月の来場者は