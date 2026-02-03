お笑いコンビ「中川家」の中川礼二（54）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。息子と新型車両に乗車したことを明かした。礼二は「2026年1月31日から運用を開始した新型車両『京王2000系電車』に息子と乗ってきました！さすがの満員…」と明かし、息子と同じポーズを取った2ショットや乗車した京王2000系を披露。さらに、「京王れーるランドにも遊びに行きミニ電車に乗ったりと楽しみました！」「#京王電鉄#京王200