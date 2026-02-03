俳優の筒井巧さんが2026年2月2日、自身の公式ブログで、パーキンソン病と診断されていたことを公表しました。 【写真を見る】【 筒井巧 】パーキンソン病を告白6年前の2020年に診断「パーキンソン病なんかに負けるものか！」毎日リハビリに励む筒井さんは「私、筒井巧はパーキンソン病と診断されました。それは、もう6年前の2020年の事です」と書き出し、「左手に振るえがあった為、病院で検査した結果パーキンソン病