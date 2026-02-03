ロッテは3月29日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム、14時試合開始）を対象として「サブロー監督ボブルヘッド」がセットになったグッズ付きチケットを先着1万5000枚限定で販売すると発表した。ボブルヘッドは、2026シーズンから新たに指揮を執るサブロー監督が、凛と立つ姿を表現したデザインとなっている。グッズの有無はビジター外野応援指定席を除く全席種にてチケット購入時に選択可能（グッズ有無による金額差なし、シーズン