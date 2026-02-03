３日の東京株式市場で日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値に比べて２０００円超高い５万４７００円台まで上昇した。１月１４日に記録した取引時間中の最高値（５万４４８７円３２銭）を上回った。前日の米国市場で、急落していた金など貴金属価格の下げ幅が縮小した安心感から、主要な株価指数が上昇した。東京市場もこの流れを受けて幅広い銘柄が買われ、ほぼ全面高の展開となっている。日経平均への影響が大きい半導