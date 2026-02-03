ロッテは2日、社会貢献プロジェクト「MARINESLINKS」の活動の一環として沖縄県立八重山特別支援学校に大谷輝龍投手と中森俊介投手、児童養護施設ならさに吉川悠斗投手と茨木佑太投手が訪問したと発表した。児童・生徒約85人を対象に、野球体験や質問コーナー、記念撮影などを行い、交流を深めまた。また、交流会の最後には、ロッテのお菓子が選手から児童・生徒へ贈られた。中森は「このような貴重な機会をいただき、心か