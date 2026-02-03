初代ロゴをモチーフとした専用エンブレムを採用ホンダは2025年12月18日、ミニバン「ステップワゴン」の誕生30周年を記念したステップワゴン AIR（エアー）特別仕様車「ステップワゴン e：HEV AIR EX 30周年特別仕様車」を発表しました。ステップワゴンは、1996年の初代デビューから2026年5月で30周年を迎えるホンダのミドルサイズミニバンです。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「“新”ステップワゴン」です！ 画像で見