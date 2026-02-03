第77回読売文学賞（主催：読売新聞社）が2026年2月1日に発表。冨原眞弓『トーヴェ・ヤンソンーームーミン谷の、その彼方へ』（筑摩書房／2025年7月10日刊）が評論・伝記賞を受賞した。 【写真】『トーヴェ・ヤンソンーームーミン谷の、その彼方へ』書影 本作品は、ヤンソン研究の第一人者が8年の歳月をかけて書き上げ、期せずして遺作となったトーヴェ・ヤンソンの評