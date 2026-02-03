俺はユウジ。妹・ミキの顔合わせ費用を家計から出したかった俺は、「家族を守るため」と自分に言い聞かせ、夜中にこっそり通帳を探していました。バレたってあとで謝れば済むと甘く考えていたのです。しかし通帳に手を伸ばした瞬間……部屋の電気がつきました。俺の思惑はすべて妻サエコにバレていたと知り、顔面蒼白。「家族の貯金に手を付けようとした裏切り者だ」とサエコは諦めた顔で離婚届を突きつけてきました。離婚届を見て