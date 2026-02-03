西武は3日、2月22日、23に開催される「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026宮崎」（ソフトバンク戦）、および2月27、28日に開催される「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026名古屋」（中日戦）のサポートメンバーに、隅田知一郎投手（26）、糸川亮太投手（27）、仲田慶介内野手（26）が選出されたことを発表した。【隅田知一郎投手コメント】このような貴重な機会をいただき、大変光栄に思います。日本を代表する投手の皆さんと同