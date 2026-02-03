◆ソフトバンク春季キャンプ（3日、宮崎）ソフトバンクのドラフト2位稲川竜汰投手と、3位の鈴木豪太投手が今キャンプ初めてブルペン入りした。B組（2軍）スタートとなった2人だが、育成新人の大矢琉晟とともに、A組（1軍）の使用するブルペンで投球。小久保裕紀監督や倉野信次投手コーチなど1軍首脳陣も見つめる中、稲川は33球、鈴木は32球を投じた。小久保監督は稲川について、「体つきもいいし、結構真っすぐも出力が出