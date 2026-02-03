北海道鹿追町の牧場で2026年2月2日、作業中の30代男性が右手小指を骨折する作業事故がありました。2月2日午後4時半ごろ、男性から「牛に挟まれ右手小指を骨折した。一瞬意識が飛んだ」と警察に通報がありました。この事故で、牧場で作業中だった30代男性が右手小指を骨折する重傷を負いましたが、会話はできる状態だということです。