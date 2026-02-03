秋篠宮ご夫妻は、優れた研究成果をあげた若手研究者を称える授賞式に出席されました。ご夫妻が出席されたのは、東京・台東区で午前11時ごろから行われた「日本学術振興会賞」と「日本学士院学術奨励賞」の授賞式です。式では優れた研究成果をあげた若手の研究者25人が表彰され、ご夫妻は一人ひとりに拍手を送り、秋篠宮さまが祝意を述べられました。秋篠宮さま「若い世代の研究者が業績をあげていかれることは、学術の発展を期待し