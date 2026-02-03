JR東日本の山手線などで長時間運転を見合わせるトラブルが相次いでいることから、国土交通省はJR東日本の責任者を呼び、原因究明などを指示しました。JR東日本では、先月16日と30日に停電のため山手線などが長時間にわたって運転を見合わせ、きのうも京葉線の八丁堀駅でエスカレーターが焼ける火事があり、およそ3時間にわたって運転を見合わせるなど、輸送トラブルが相次いでいます。これらの事態を受け、国土交通省はきょう、JR