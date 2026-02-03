子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。自身の体調について、綴りました。 【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん「帯状疱疹で抜けた髪の毛はやっと生えてきて」頭皮の状況明かす「帯状疱疹になった右側がブニョブニョしています」古村比呂さんは「帯状疱疹で抜けた髪の毛はやっと生えてきて頭皮はほぼ見えなくなりましたよ」と、投稿。続けて「ただ仰向けに