米軍は3日、沖縄県の嘉手納基地でパラシュート降下訓練を実施した。本来の訓練場所である同県の伊江島補助飛行場の運用が昨年12月に再開されて以降「例外的」とされる嘉手納での実施は初めて。県は中止を要請していた。