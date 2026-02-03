中日の新外国人、アルベルト・アブレウ投手（30）が、竜初ブルペン投球した。第1クール最終日の3日、沖縄・北谷で初めてブルペン入り。視察した井上監督の前で、直球主体にシンカーやカーブなど35球を投げ、「1月中旬にドミニカで入って以来のブルペンだね。自分でも、状態はいいなと思っているし、改善点も見つけることができたので、より良くしていこうと思っているよ」と手応えを口にした。24年に西武（登録名アブレイユ