石川祐希バレーボール男子で日本代表の石川祐希が右膝のMRI検査を受け、捻挫が確認されたと2日、所属先のペルージャ（イタリア）が発表した。1日の試合中に負傷した。3日に専門医の診察を受ける予定。アタッカーの石川は昨季から強豪ペルージャでプレーし、クラブの欧州チャンピオンズリーグ（CL）初優勝に貢献した。（共同）