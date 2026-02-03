SUPEREIGHTの大倉忠義（40）が2日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。憧れの人物を語った。「なにわ男子」のプロデュースなど、関西のジュニアを育成してきたプロデューサーとしての顔も持つ大倉。2024年にはタレントのプロデュースや育成、新たなコンテンツ開発を目的とした新会社「J-popLegacy」を設立し、社長に就任した。大倉は「7、8年ずっとプロデュース業をやらせてもらってた