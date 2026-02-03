【その他の画像・動画等を元記事で観る】ギャップ可愛いお嬢様との、お世話から始まる甘々ラブコメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』のTVアニメが2026年7月から放送されることが決定した。また、ティザービジュアル＆ティザーPVに加え、キャラクタービジュアルとキャスト情報も公開され、友成伊月を上村祐翔、此花雛子を小原好美が演じることも明らか