【その他の画像・動画等を元記事で観る】ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -(以下：騎士X)」による新曲「BAKANOKAWA INSIDE」のMusicVideoが騎士XのYouTube公式チャンネルで公開された。この度公開したオリジナル曲「BAKENOKAWA INSIDE」は、善人を装い、他者の不幸を喰らう「偽物」たちの正体を暴き出すオルタナティブ・ロック。スマホの画面に映し出される虚飾の真実や、倫理観を欠いた群衆を皮肉たっぷりに