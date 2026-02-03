テレビ朝日は、「ヒーローライブスペシャル2026」を5月3日から5月5日までの3日間、グランドプリンスホテル新高輪にて開催する。チケットは、2月3日正午12:00よりローソンチケットにて先行抽選受付を開始。本イベントはヒーローDAY、プリキュアDAY、ヒーロー＆プリキュアDAYの3日間開催。ヒーローDAYでは新ヒーローの「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」と「仮面ライダーゼッツ」が“夢”の共演。これまでみんなを守ってくれた歴