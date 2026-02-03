【モデルプレス＝2026/02/03】第49回日本アカデミー賞の「主題歌賞」が発表され、「国宝」の主題歌 『Luminance』を担当した原摩利彦feat.井口理が受賞した。【写真】King Gnu井口「国宝」主演俳優との2ショット◆原摩利彦feat.井口理「日アカ」主題歌賞に決定原氏が手掛けた荘厳な劇伴の世界観。その終幕を飾る井口氏の歌声は、人間の性をも超越した唯一無二の響きを放ち、主人公・喜久雄の歩んだ運命を慈しむかのようにスクリー