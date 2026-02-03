【モデルプレス＝2026/02/03】歌手のLiSAが2月1日、自身のInstagramを更新。台湾で記者会見を行った際の写真を公開した。【写真】38歳鬼滅歌手「美脚に釘付け」台湾会見での個性派アシメミニスカ姿◆LiSA、ミニスカ衣装の会見ショット公開1月31日に台北駅構内でファンミーティングを行っていたLiSAは「台北アリーナ公演決定、そしてLiSA15周年をお祝いして、記者会見をしてもらいました」とつづり、記者会見の様子を公開。緑のニッ